Morto Rollandin, il cordoglio dell'Assemblea valdostana

"Augusto Rollandin, nella sua lunga carriera politica, ha segnato la storia e le istituzioni valdostane. A nome dell'intero Consiglio regionale, porgo le più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento di lutto".

Così il presidente Alberto Bertin esprime il cordoglio del Consiglio Valle per la scomparsa di Augusto Rollandin, consigliere regionale per nove legislature, dimessosi dalla carica il 24 gennaio scorso.

Nato il 13 giugno 1949 a Brusson, Augusto Rollandin, laureato in medicina veterinaria all'Università di Torino, iniziò la sua attività politica e amministrativa nel 1975, quando fu eletto sindaco del Comune di Brusson.

Dopo tre anni, l'ingresso in Consiglio regionale, nelle fila dell'Union Valdôtaine, che lo portò in giunta, come assessore alla Sanità. Dal 1978 consolidò il suo ruolo all'interno del Consiglio Valle, confermando la propria rielezione in più legislature e ricoprendo la carica di presidente della Regione per molti anni: dal 1984 al 1988, dal 1988 al 1990, dal 2008 al 2013 e dal 2013 al 2017.

Nel 2018, venne riconfermato consigliere regionale, sempre nella lista dell'Uv, ma alle elezioni anticipate di settembre 2020 si presentò nella nuova lista Pour l'Autonomie - Per l'Autonomia e venne eletto con 1.085 voti di preferenza. Si dimise da consigliere regionale in questa legislatura a inizio gennaio 2024.

Nel 2001, l'elezione a senatore della Repubblica. Dal 2006 al 2007 rivestì il ruolo di presidente della Cva, la Compagnia valdostana delle acque. Dal 1998 al 2001, fu presidente dell'Union Valdôtaine. Tra le onorificenze che gli sono state attribuite quella di Chevalier (1992) e Officier (2012) de l'Ordre national de la Légion d'honneur e quella di Commendatore dell'Ordine di San Gregorio Magno dello Stato del Vaticano (2011).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA