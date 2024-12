Morto Rollandin, Manes "stimato e scomodo per avversari"

"Oggi ci lascia un uomo che ha attraversato e segnato quasi cinquant'anni di storia della Valle d'Aosta. Augusto Rollandin è stato una figura carismatica, a volte anche determinata fino alla durezza, ma sempre capace di guidare con fermezza lo sviluppo della nostra Regione. È stato un politico stimato, ma anche 'scomodo' per molti avversari e, talvolta, persino per chi si professava suo 'amico'". Così il deputato valdostano Franco Manes.

"Con lui ho condiviso un tratto importante della mia strada politica. Rollandin era una persona capace di dare tanto, in particolare fiducia, ma sapeva affrontare con decisione e schiettezza anche i confronti più difficili, mantenendo sempre un profondo rispetto reciproco. Era un autonomista autentico e un unionista che ha difeso con convinzione i valori fondamentali della nostra comunità," prosegue Manes.

"Un politico - sottolinea il deputato valdostano - che ha saputo fare del dialogo e della capacità di ascolto i cardini del suo impegno. Tra i suoi contributi più significativi spicca la creazione del Gruppo per le Autonomie al Senato nel 2001.

Questo traguardo, raggiunto grazie alla collaborazione tra il senatore della Valle d'Aosta, i senatori a vita Giulio Andreotti e Gianni Agnelli, i rappresentanti della Südtiroler Volkspartei (Svp) e di Democrazia Europea, ha dimostrato la sua straordinaria capacità di mediazione. È riuscito a creare una sinergia tra realtà diverse, perseguendo un obiettivo comune: promuovere e difendere le istanze delle autonomie speciali e delle minoranze linguistiche".



