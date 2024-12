Morto Rollandin, Testolin "uomo delle istituzioni e autonomista"

"Augusto Rollandin è stato per tutta la sua vita un uomo delle istituzioni, un autonomista, profondamente radicato alla sua terra, la Valle d'Aosta, per la quale ha sempre messo a disposizione il suo impegno politico. È stato un protagonista della storia recente della regione, a partire dalla fine degli anni 70, quando iniziò il suo impegno come sindaco del suo paese natale, Brusson. Fu poi consigliere regionale, assessore, presidente della Regione e senatore della Repubblica. Quella di oggi è una perdita per tutta la nostra comunità. A nome della giunta e mio personale, esprimo le più sentite condoglianze e sincera vicinanza alla famiglia". Così il presidente della Regione, Renzo Testolin, dopo la morte di Augusto Rollandin.



