Morto Rollandin, Uv "ha trasformato la nostra Valle"

"Tra i più influenti leader della politica valdostana del dopoguerra, Augusto Rollandin è stato un uomo la cui forte personalità e le idee decisive hanno profondamente trasformato la nostra Valle. Ex presidente della Regione, senatore della Repubblica, sarà ricordato per il suo impegno politico e amministrativo all'ascolto dei valdostani, di cui più di 45 anni trascorsi sotto le insegne dell'Union Valdôtaine, movimento che ha presieduto dal 1998 al 2001. Il Movimento dell'Uv esprime le più sincere condoglianze alla sua famiglia e a tutti i suoi cari". Così in una nota l'Union Valdôtaine dopo la morte di Augusto Rollandin.



