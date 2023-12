Traforo del Gran San Bernardo, Mit 'c'è l'intesa per i lavori'

"Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti accelera sui lavori di adeguamento del Traforo del Gran San Bernardo. Il vice ministro Edoardo Rixi ha presieduto una riunione operativa alla presenza dei rappresentanti della società concessionaria, della Regione Valle D'Aosta e del nostro ambasciatore a Berna, Gian Lorenzo Cornado, in cui è stata raggiunta un'intesa tra Mit e Società italiana traforo del Gran San Bernardo per avviare rapidamente i lavori di messa in sicurezza della galleria". Lo annuncia il Mit. Il riferimento è ai circa 27 milioni di euro chiesti dalla Svizzera all'Italia per mettere in sicurezza il traforo che collega la Valle d'Aosta al Vallese (Svizzera). Fondi necessari al restauro della soletta di ventilazione, dopo un crollo avvenuto nel 2017, e che la controparte elvetica ha già stanziato.

"L'accordo - prosegue il Mit - permetterà di andare incontro alle richieste di tutte le parti interessate, a partire dalla Regione Valle d'Aosta, rispetto all'esigenza primaria di assicurare la connettività dei trasporti tra Italia e Svizzera in un momento particolarmente delicato per la situazione dei valichi alpini. Il Mit ha fornito le rassicurazioni necessarie a garanzia del proseguimento dei lavori di adeguamento della struttura e resta in attesa di conoscere le azioni che la società concessionaria attiverà per assicurare la regolare prosecuzione dei lavori".



