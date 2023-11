Tunnel del Gran San Bernardo, 'inerzia di giunta e parlamentari'

"Registriamo l'inerzia della giunta Testolin ad Aosta e dei parlamentari Spelgatti e Manes a Roma che nonostante le tante notizie susseguitesi in queste settimane non si sono attivati per chiedere riscontri e soluzioni condivise per il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria verso un'infrastruttura strategica e internazionale come il Traforo del Gran San Bernardo". Così, in una nota, Valle d'Aosta aperta, ricordando che nei giorni scorsi "sono state presentate due interrogazioni relative ai lavori del Traforo del Gran San Bernardo, una in Consiglio regionale dalla consigliera Erika Guichardaz e l'altra alla Camera dei deputati dall'onorevole del M5s Antonino Iaria".

"Rileviamo - prosegue Vda aperta - anche come i rappresentanti della Lega Salvini premier che rivestono ruoli di governo proprio all'interno del ministero dei Trasporti, utilizzino la Valle d'Aosta esclusivamente come megafono per i loro spot elettorali. I parlamentari valdostani possono continuare a dormire sonni tranquilli, noi di Valle d'Aosta aperta continueremo a monitorare i vari dossier aperti che riguardano la Valle d'Aosta e, nel caso del Traforo del Gran San Bernardo abbiamo presentato, con i parlamentari di Sinistra italiana al Senato, un emendamento per la finanziaria 2024".





