Crisi in Regione: La Torre, in giunta solo con progetto chiaro

"Noi vorremmo far parte di un governo che abbia un progetto chiaro da poter condividere. In questo caso ci può interessare avere un ruolo operativo" ma ci deve essere "l'interesse ad affrontare i problemi". Così all'ANSA Leonardo La Torre, referente dell'Associazione Evolvendo (che esprime il consigliere regionale Claudio Restano), dopo il mandato del Conseil fédéral dell'Union valdotaine ai propri eletti di proseguire con la maggioranza regionale a 18, rafforzando le attuali alleanze.

Dalla riunione del parlamentino del Mouvement è emersa, aggiunge La Torre, "la necessità di creare da subito la cabina di regia che volevamo per affrontare le problematiche. Fino ad ora ci si era concentrati solo sulla gestione del governo".

"Vogliamo capire - prosegue - come questa nuova ripartenza affronterà i problemi della sanità, ma non vogliamo mettere in discussione l'assessore Barmasse, le questioni del turismo, del lavoro e dei giovani. Sulla base delle risposte che avremo, diremo se saremo disponibili a governare per realizzare un progetto. Ma se non c'è la volontà di affrontare le problematiche siamo poco interessati a fare la ruota di scorta".

Sulla possibilità che a Restano sia affidato l'assessorato all'Ambiente, trasporti e mobilità sostenibile - incarico ora ricoperto ad interim dal presidente della Regione Lavevaz - La Torre precisa: "Attendiamo che ci contattino, non abbiamo la presunzione di dettare l'agenda, dobbiamo cercare di introdurre le nostre visioni nella loro agenda".