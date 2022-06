Aggravi, da un anno stallo politico totale

"La Valle d'Aosta è interessata da più di un anno da un sostanziale stallo politico permanente. Una crisi che ha di fatto frenato l'azione amministrativa del Governo regionale su molti campi". Lo scrive sul suo blog il consigliere Stefano Aggravi (Lega Vda) in merito all'evoluzione della crisi politica in Valle d'Aosta e alla decisione della maggioranza di andare avanti a 18.

"In molti casi - spiega - i provvedimenti di legge, importanti e fondamentali per il futuro della Petite Patrie, sono arrivati quasi in scadenza di tempo regolamentare. Due esempi su tutti: piano rifiuti e sistema idrico integrato. Tutta questa incertezza, queste scelte "di necessità", queste perenni negoziazioni hanno un costo. Un costo che si poteva ridurre con una soluzione amministrativa coraggiosa, forse anche azzardata, ma che avrebbe dato stabilità e governabilità a questa Regione.

Così pare che a qualcuno non piaccia. Sì, ai tanti maître-à-penser che negli ultimi mesi si sono dati tanto da fare per sabotarla".

"Una cosa - conclude - è certa: con l'ideologia non si mangia.

Né si risolvono problemi ormai sedimentati da anni. Ma forse, nei prossimi giorni, questi tanti maître-à-penser avranno una risposta anche a questo dilemma".