Forza Italia, surreale quanto sta accadendo

"Coloro che due mesi fa aprirono ufficialmente la crisi di maggioranza al grido di 'non si può governare a 18', oggi sono gli stessi ad averla chiusa con la convinzione che 'si può governare a 18'. Basterebbe già solo questo elemento per definire quantomeno surreale quello che sta accadendo in Consiglio Valle, la cui attività da un anno a questa parte è stata fortemente ingessata, al limite dell'immobilismo, in un momento storico nel quale bisognerebbe invece correre veloci per ottenere e spendere bene sul territorio i fondi straordinari del Piano nazionale di ripresa e resilienza". E' quanto dichiara, in una nota, il coordinamento regionale di Forza Italia Valle d'Aosta in merito agli sviluppi della crisi in Consiglio Valle.

"Come Forza Italia già da tempo avevamo avanzato la nostra proposta per risolvere l'instabilità politica - prosegue la nota - e per garantire alla Valle d'Aosta un governo di legislatura, ma evidentemente gli interessi dei partiti sono stati anteposti a quelli della Valle d'Aosta e dei valdostani, come peraltro ammesso candidamente da qualcuno ieri sera. Con due chiari dati politici: la maggioranza a 18 instabile era e instabile rimarrà e coloro che dall'opposizione hanno tentato un'improbabile fuga in avanti, convinti che 'da soli è meglio', sono finiti per essere clamorosamente respinti dopo essersi fatti andare bene tutte le condizioni. L'unico nostro auspicio, a questo punto, è che ci si metta finalmente a lavorare, e anche sodo, sui dossier di interesse strategico per il futuro della Valle d'Aosta".

Durante le consultazioni Forza Italia si era detta disponibile ad avviare un dialogo con l'attuale maggioranza per superare la crisi.