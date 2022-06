Stella alpina, validità attuale maggioranza

Il movimento Stella Alpina "ribadisce la validità dell'attuale maggioranza che in un periodo straordinariamente complesso ha ben operato e prosegue nell'azione di governo approvando atti importanti per la collettività e il territorio". Inoltre "ritiene sia necessario che le forze politiche, che sostengono il governo regionale, si incontrino a breve termine per definirne il perimetro politico e per stabilire le priorità amministrative, anche alla luce delle indicazioni programmatiche che erano state poste dalle sue componenti all'attenzione della maggioranza, rafforzando la centralità della partecipazione politica dei movimenti e dei partiti che la compongono". E' quanto si legge in una nota di Stella alpina in riferimento all'evoluzione della crisi politica in Regione.

"Riteniamo fondamentale - prosegue il comunicato - concludere l'aggiornamento del programma di governo, già a buon punto e in fase di condivisione grazie al sereno confronto e al contributo fattivo delle forze e dei consiglieri della maggioranza, ritenendo prioritario un cronoprogramma focalizzato sulla sanità, sullo sviluppo economico e il lavoro, la manutenzione del nostro territorio, l'organizzazione sanitaria ospedaliera e territoriale concentrando le energie di tutti verso una serie di azioni di riforme che coinvolgano tutti i livelli istituzionali". Infine il movimento "ritiene che continuare a percorrere il terreno dei contenuti sia l'unica via responsabile e utile per favorire un rilancio dell'azione di governo all'interno dell'attuale accordo politico che ha prodotto la base del programma su cui la maggioranza sta lavorando e che deve mantenere la sua caratterizzazione politica e amministrativa".