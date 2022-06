Lega, deciso di non decidere

"Malgrado l'urgenza di far fronte alle necessità della popolazione valdostana che sta chiedendo a gran voce e da tempo risposte concrete i movimenti al governo si sono arroccati al loro interno, vittime di spinte contrastanti.

Queste dinamiche hanno portato a decidere di non decidere, condannando nuovamente l'intera comunità valdostana a vivere nell'immobilismo amministrativo e nell'incertezza sul suo futuro". Lo scrive, in una nota, la Lega Vda in merito all'evoluzione della crisi politica in Valle d'Aosta. "Come i fatti avevano già dimostrato - si legge ancora - le attuali forze politiche alla guida della Regione, in oltre un anno dall'inizio della crisi, non sono state in grado di dare governabilità alla Valle d'Aosta".