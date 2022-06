Fdi, collante in Consiglio è terrore di tornare al voto

"L'unico collante che tiene insieme maggioranza e opposizione è il terrore del voto e conseguentemente di andare a casa. Avevano detto che non si poteva andare avanti con una maggioranza a 18 ed ora dopo tre mesi dicono che la crisi non c'è più perché si può benissimo andare avanti con 18. Nel peggior linguaggio politichese farcito di messaggi trasversali tra soggetti che sono concentrati solo sui loro biechi interessi noi constatiamo che il nulla che c'era prima c'è anche oggi dopo tre mesi di totale immobilismo riguardo ai problemi irrisolti che incidono severamente sui cittadini e che solo degli irresponsabili chiusi nella torre d'avorio fingono di non vedere". Lo scrive in un post su Facebook Fratelli d'Italia Valle d'Aosta in merito all'evoluzione della situazione politica in Regione.

"Definire la gestione della sanità valdostana fallimentare nello stato in cui è - prosegue Fdi - sarebbe riduttivo ed è semplicemente pazzesco che non se ne voglia prendere atto allontanandone il diretto responsabile Assessore Barmasse.

Enormi problemi economici per le famiglie e le piccole imprese incombono per effetto dei rialzi dei costi energetici e delle materie prime. In questo contesto apocalittico leggiamo attoniti di rinnovati appelli ed inviti di formare mitiche cabine di regia tra gli stessi personaggi di prima per il rilancio del nulla che c'era e che è rimasto tale. Vedremo presto se la tenuta degli asseragliati nel forte Apache avrà la durata del gatto in tangenziale".