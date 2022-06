Adu, maggioranza a 18 durerà pochi mesi

"Questa maggioranza a 18 durerà il tempo delle prossime elezioni politiche o forse cambierà persino prima, in base agli appetiti personali dei singoli consiglieri.

Alle cittadine e cittadini valdostani servirebbero scelte chiare e coerenti rispetto alla salute, all'economia e all'ambiente, ma questa classe politica si è ampiamente dimostrata incapace e fallimentare. A questo punto, si dovrebbe seriamente ragionare su un rapido ritorno alle urne, modificando la legge elettorale per inserire la doppia preferenza di genere". Lo scrive in una nota Adu commentando l'evoluzione della crisi politica in Regione.