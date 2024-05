Treno da 200 chilometri orari con i fondi del ministero

Saranno utilizzati per acquistare un treno di ultima generazione in grado di raggiungere i 200 chilometri orari sulle linee che collegano l'Umbria a Roma, Firenze ed Ancona i 14 milioni di euro previsti dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Lo ha detto all'ANSA l'assessore regionale Enrico Melasecche. "Fondi chiesti da noi per un obiettivo chiaro e immediato" ha spiegato.

Il treno è attualmente in produzione e la consegna è prevista nel 2026. "Sarà acquistato - ha detto Melasecche - utilizzando i fondi del Pnrr. Fa parte dei 12 convogli che abbiamo previsto per rinnovare la flotta al servizio dell'Umbria".



