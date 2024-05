All'Umbria 14 milioni per potenziare il parco ferroviario

Destinati all'Umbria 14 dei 700 milioni di euro previsti dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per il potenziamento del parco ferroviario regionale. Si tratta in particolare di risorse destinate all'acquisto di treni ad alimentazione elettrica o ad idrogeno in base allo schema di decreto di riparto del dicastero guidato da Matteo Salvini.

Grande soddisfazione è stata espressa dal ministro Salvini in una nota. "Confermiamo la determinazione ad ammodernare il Paese - sottolinea -, con massima attenzione a tutte le Regioni come dimostriamo in Umbria, con scelte che rispettano l'ambiente senza forzature ideologiche e con buonsenso".



