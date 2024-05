Marchetti, 14 milioni per i treni in Umbria, bene Salvini

"Bene l'arrivo di nuovi treni, con una spesa prevista di 14 milioni di euro, per l'Umbria. Questo nuovo materiale rotabile andrà a potenziare il parco ferroviario regionale, aumentando il servizio offerto ai nostri cittadini e garantendo all'utenza convogli funzionali e moderni. Grazie al ministro Salvini e al Mit per questo risultato concreto e per il lavoro costante per ammodernare il Paese". Lo dichiara il deputato della Lega e segretario del Partito in Umbria Riccardo Augusto Marchetti.



