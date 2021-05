Attese oltre 200 mila dosi di vaccino entro inizio giugno

(ANSA) - PERUGIA, 06 MAG - Al momento, e fino al 3 giugno, in Umbria è previsto l'arrivo di oltre 200 mila nuove dosi di vaccino anti Covid. Lo ha annunciato la Regione, rendendo noto il calendario mensile, con le date che fanno riferimento ai giorni in cui saranno disponibili per le somministrazioni.

Per Pfizer sono attese 134.550 dosi, 30.420 il 13 maggio, 29.250 il 20, 29.250 il 27, e 45.630 il 3 giugno; di Moderna ne arriveranno invece 22.600: 5100 il 9 maggio, 3.650 l'11 maggio, però da confermare, 3.650 il 18 maggio, 5.100 il 25 maggio e 5.100 il primo giugno; per Johnson & Johnson sono 16.500 le dosi attese: 2.200 il 13 maggio, 8.000 il 20 maggio e 6.300 il 27 maggio; il 20 maggio, infine, saranno 4.100 quelle AstraZeneca.

Per un totale complessivo di 177.750 vaccini.

Ma per quanto concerne AstraZeneca, oltre alle forniture dell'1 e 2 maggio e quelle previste per il 20, la Regione ha reso noto che, entro la fine del mese attuale, è prevista un'altra fornitura di 26.200 dosi. (ANSA).