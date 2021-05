Vaccinazioni per "over 60" al via entro il 20 maggio in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 06 MAG - La partenza della vaccinazione in Umbria per gli "over 60" è prevista al massimo entro il 20 maggio, nel momento in cui si completerà, entro la prossima settimana, la fascia 79-70 anni. Ad annunciarlo il commissario regionale per l'emergenza Coronavirus, Massimo D'Angelo, durante l'aggiornamento sullo stato di avanzamento della campagna vaccinale anticovid.

"Il direttore regionale Salute e Welfare, Massimo Braganti - ha affermato D'Angelo - la prossima settimana incontrerà i medici di medicina generale per l'accordo. Dopo di che saranno annunciate le varie modalità per la prenotazione e somministrazione".

In merito alle polemiche relative alla non partenza delle vaccinazioni per i cinquantenni e sessantenni, l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, ha inoltre ricordato il richiamo fatto dal commissario Figliuolo "sull'importanza di vaccinare prima i fragili e gli anziani secondo un protocollo nazionale". "Se prima di completare queste categorie si salta ai sessantenni e cinquantenni ha poco senso perché la popolazione fragile deve essere la prima da proteggere" ha sottolineato Coletto per poi aggiungere: "La competizione ad arrivare a vaccinare per primi altre fasce di età non trova riscontro per quanto riguarda la sicurezza".

"In Umbria - ha poi sottolineato l'assessore - dove l'aspettativa di vita è tra le migliori a livello nazionale, si hanno poi più anziani rispetto ad altre regioni e questo significa che la sanità riesce a seguirle e a dare risposte importanti". "L'Umbria - ha concluso - ha fatto un passaggio in più avendo particolare cura nel vaccinare gli 'over 80'. Avremo poi la stessa cura anche dei quaranhtenni e cinquantenni".

(ANSA).