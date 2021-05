Coletto, ripartiranno le visite dei parenti nelle Rsa

(ANSA) - PERUGIA, 06 MAG - Dopo il via libera della Conferenza Stato-Regioni anche in Umbria ripartiranno le visite dei parenti nelle Rsa.

L'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, lo ha annunciato durante la conferenza di aggiornamento sull'andamento epidemiologico.

"Siamo stati tra quelli che hanno sostenuto e proposto l'iniziativa e proprio ieri c'è stata l'approvazione, ed ora siamo in attesa dell'ordinanza nazionale" ha affermato Coletto per poi aggiungere: "Ci saranno delle regole da rispettare perché il Covid ancora esiste, ma questa riapertura è un atto importante e dovuto per chi ha sofferto, per gli anziani e per i loro familiari". (ANSA).