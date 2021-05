Ancora un calo dei ricoverati Covid in ospedali Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 06 MAG - Si allenta ulteriormente la pressione per la pandemia sugli ospedali dell'Umbria dove sono ora ricoverati 162 pazienti Covid, otto meno di ieri, 22 dei quali, meno due, nelle terapie intensive.

In base ai dati aggiornati sul sito della Regione, nell'ultimo giorno sono stati registrati 99 nuovi positivi, 141 guariti e un morto. Gli attualmente positivi sono ora 2.684, 43 meno del giorno precedente.

Sono stati analizzati 2.432 tamponi e 4.488 test antigenici.

Il tasso di positività è quindi del 1,4 per cento sul totale (ieri 1,6) e del 4 per cento sui soli molecolari (ieri 3,8).

