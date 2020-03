Bandiere mezz'asta alla Regione Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 31 MAR - Anche la Regione Umbria ha accolto oggi l'appello lanciato dall'Anci in segno di lutto per ricordare le persone decedute nell'emergenza Coronavirus e in segno di solidarietà nei confronti delle loro famiglie.

Le bandiere all'ingresso di palazzo Donini dalle 12 sono state esposte a mezz'asta ed è stato osservato un minuto di silenzio.