Provincia Perugia partecipa al lutto

(ANSA) - PERUGIA, 31 MAR - Un minuto di silenzio e bandiere a mezz'asta nel palazzo della Provincia di Perugia, in segno di lutto e solidarietà. Anche l'Ente di piazza Italia ha aderito all'iniziativa lanciata dal presidente della Provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli, per ricordare le vittime del coronavirus.

Nell'atrio del palazzo, alle ore 12, la consigliera provinciale Erika Borghesi, il direttore generale della Provincia, Stefano Mazzoni, e il prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia, hanno condiviso un momento di profonda vicinanza ai familiari e di partecipazione al cordoglio.

"Desidero esprimere la totale vicinanza alle famiglie - ha detto il prefetto - per la perdita degli affetti più cari. Rivolgo un ringraziamento alla collettività, per il grande senso di responsabilità che sta dimostrando nel rispetto delle misure previste per contrastare la diffusione della sindrome da Covid-19. Invito la comunità a mantenere e conservare tutti quei comportamenti di osservanza delle varie disposizioni".