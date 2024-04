Zelensky, 'al lavoro sull'accordo di sicurezza con gli Usa'

"L'Ucraina e gli Stati Uniti stanno lavorando a un accordo bilaterale sulla sicurezza. Stiamo già lavorando su un testo specifico. Il nostro obiettivo è rendere questo accordo il più forte di tutti". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel messaggio serale. "Stiamo discutendo le basi concrete di sicurezza e cooperazione" e "per fissare livelli specifici di sostegno per quest'anno e per i prossimi 10 anni: ciò include il sostegno militare, finanziario, politico e la produzione congiunta di armi", ha aggiunto.

"L'accordo dovrebbe essere davvero esemplare e riflettere la forza della leadership americana. Sono grato sia alla nostra squadra che a quella della parte americana per i progressi compiuti nella preparazione dell'accordo", ha concluso Zelensky nel suo messaggio, ripreso da Ukrinfom.

Kiev ha già stretto accordi bilaterali di sicurezza con diversi Paesi occidentali, tra cui l'Italia.



