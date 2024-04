Inter-Toro, prima terna arbitrale tutta al femminile in A

Non è stata solo una festa per l'Inter e i tifosi nerazzurri la partita di oggi con il Torino a San Siro, perché l'incontro della 34/a giornata di serie A, è la prima del massimo campionato a essere diretta da una terna tutta al femminile: Maria Sole Ferrieri Caputi è stata affiancata dalle assistenti Francesca Di Monte (la stessa del mancato saluto da parte dell'arbitro Sacchi in Lecce-Sassuolo dello scorso ottobre, con bufera sui social e scuse arrivate 'nessun intento sessista') e Tiziana Trasciatti.

