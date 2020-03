Anche Latini osserva minuto di silenzio

(ANSA) - TERNI, 31 MAR - Anche il sindaco di Terni, Leonardo Latini, come tutti i colleghi dei Comuni della provincia, ha aderito al minuto di silenzio, promosso dall'Anci stamani alle 12, in memoria dei morti per Covid-19. Latini, con la fascia tricolore, prima di osservare al minuto di raccoglimento ha ammainato la bandiera italiana e quella municipale a mezz'asta fuori da palazzo Spada. In questo modo ha voluto "manifestare solidarietà agli amministratori locali delle aree più colpite, in segno di lutto per tutti i morti causati dall'epidemia, ma anche per rendere onore a tutti coloro che sono impegnati per contrastarla e come atto simbolico di unità nazionale e di speranza per il futuro dell'Italia". Altri sindaci, tra cui quelli di Narni, Francesco De Rebotti, Amelia, Laura Pernazza, Calvi dell'Umbria, Guido Grillini, Lugnano in Teverina, Gianluca Filiberti, Montefranco, Rachele Taccalozzi, San Venanzo, Marsilio Marinelli, e Alviano, Giovanni Ciardo, hanno svolto il minuto di raccoglimento in diretta Facebook.