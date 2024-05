Seduta positiva per le principali Borse europee, con gli investitori che guardano con più ottimismo al taglio dei tassi da parte delle banche centrali e accantonano i timori per la situazione geopolitica in Ucraina e Medio Oriente. Francoforte ha chiuso in rialzo dello 0,97%, Parigi dello 0,49% e Londra dello 0,51%. Il componente della Bce, Philip Lane, si è detto oggi più fiducioso sul fatto che l'inflazione tornerà al target del 2% "con tempismo".



