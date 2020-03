Lattanzi, momento solidarietà generale

(ANSA) - TERNI, 31 MAR - "L'intera provincia di Terni, insieme all'Umbria, si è unita idealmente all'Italia per ricordare le vittime del coronavirus. E' stato un momento di solidarietà generale che è servito anche a rendere omaggio al sacrificio e all'impegno dei medici e degli operatori sanitari e per abbracciarci idealmente tutti": così il presidente della Provincia di Terni, Giampiero Lattanzi, commenta il minuto di silenzio osservato dai sindaci di tutto il territorio su iniziativa di Anci e Upi nazionali.

"Nonostante i dati denotino una situazione in decrescita - afferma il presidente - l'emergenza è ancora in piedi e non dobbiamo in nessun modo abbassare la guardia. Sono giorni drammatici per tutti che mai avremmo voluto vivere e che mai avremmo potuto nemmeno immaginare. Sindaci, presidenti di Provincia e le istituzioni tutte sono in prima linea per cercare di dare risposte alle comunità, alle tante esigenze, alle innumerevoli richieste e alle tantissimi incertezze".