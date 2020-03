Sindaco Orvieto ha ricordato vittime

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 31 MAR - "Come tutti i sindaci in Italia, ho osservato un minuto di silenzio di fronte al palazzo comunale in ricordo delle vittime del coronavirus": lo ha sottolineato il sindaco di Orvieto Roberta Tardani." E' stato un momento veramente toccante ed emozionante - ha aggiunto -, una pagina di storia che avremmo preferito non vivere ma che rimarrà indelebile nella nostra memoria, in quella della nostra comunità e di un intero Paese che ha visto e continua a veder perdere troppe vite umane". (ANSA).