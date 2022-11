Giornata del diabete, screening e informazione

(ANSA) - FIRENZE, 13 NOV - Screening glicemici gratuiti e incontri per informare sulla malattia anche in Toscana in occasione della Giornata del diabete, per informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di diagnosticare e, quindi, tempestivamente curare il diabete, che ricorre il 14 novembre. Sono circa 250.000 le persone che hanno il diabete in Toscana.

Tra le strutture sanitarie coinvolte l'Aou Senese: i professionisti della Uoc diabetologia e malattie metaboliche saranno a disposizione presso un punto informativo, al piano 1s dell'ospedale Santa Maria alle Scotte, per effettuare gratuitamente lo screening glicemico a tutte le persone interessate, dalle ore 9 alle 12 del 14 novembre.

All'ospedale di Grosseto l'iniziativa è ai donatori di sangue a cui, grazie alla presenza dei diabetologi, sarà proposto uno screening per una diagnosi precoce del diabete: i donatori che si presenteranno, oltre a donare il sangue, potranno compilare un questionario e nel caso in cui evidenzi una situazione di rischio, saranno invitati a eseguire un semplice test di laboratorio per la misurazione dell'emoglobina glicata e della glicemia basale, con anche la possibilità di una visita specialistica diabetologica gratuita.

Porte aperte in diabetologia al monoblocco di Carrara. Da lunedì 14 a venerdì 18 novembre, dalle ore 10 alle ore 15, al terzo piano del centro polispecialistico "Achille Sicari" di Carrara (Massa Carrara), il personale della diabetologia sarà a disposizione dei cittadini e dei pazienti per fornire informazioni sul diabete e sui corretti stili di vita e di alimentazione per prevenirlo e contrastarlo.

Lo stesso accadrà a Pontedera (Pisa): il 14 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, gli specialisti del servizio di diabetologia dell'ospedale Lotti"di Pontedera saranno nell'atrio dell'ospedale per effettuare uno screening gratuito del diabete, sia attraverso la misurazione della glicemia sia attraverso interviste e questionari sul rischio di sviluppo della malattia.

Il personale della diabetologia sarà a disposizione per fornire informazioni e consigli su un corretto stile di vita, sull'esercizio fisico e sull'alimentazione.

Sempre il 14 alle 11 alla Coop di San Giovanni Valdarno (Arezzo) sarà effettuato uno screening volontario da parte dell'Associazione Valdarnese amici del diabete. (ANSA).