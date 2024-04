Soccorsi a ubriaco fanno scoprire crollo di un tetto a Prato

I lamenti di un uomo ubriaco dentro un edificio occupato da stranieri senza fissa dimora a Prato, nella zona di Jolo, hanno convinto il vicinato a chiamare i soccorsi facendo scoprire ai pompieri che il tetto edificio era in parte crollato alcuni giorni prima e nessuno aveva dato l'allarme. Lo stabile è stato dichiarato non praticabile e l'accesso è vietato. L'uomo, un pakistano, è stato soccorso dal 118 per il suo stato di malessere estraneo al cedimento della struttura. Non risulta infatti che vi siano stati feriti per il crollo, di cui nessuno nei paraggi si era accorto, né gli occupanti avrebbero avvisato qualcuno continuando invece a viverci.

La vicenda è avvenuta in via Fratelli Bandiera, l'intervento è iniziato stamani. Sul posto due squadre, con autoscala e un funzionario tecnico hanno ispezionato un terratetto. L'allarme sul crollo è stato dato dal personale del 118 che era intervenuto per soccorrere l'occupante che stava male. Sul posto sono intervenuti anche la polizia di Stato e la polizia municipale.



