Covid, Regione Toscana potenzia la centrale informativa

(ANSA) - FIRENZE, 17 FEB - Quaranta linee telefoniche per informazioni e sostegno a tutti i cittadini, con giovani addetti che daranno risposte su vaccini ed emergenza sanitaria: è la centrale regionale unica InfoCovid, ulteriormente potenziata, presentata oggi alla Fortezza da Basso di Firenze dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. "Anche così sconfiggiamo il virus - ha affermato - e questi giovani ci danno una grande fiducia e speranza, siamo orgogliosi di voi".

Secondo Giani, InfoCovid è "un servizio in linea con la capacità di innovazione e anche di grandi novità che ha sempre presentato nel corso di questi mesi la Regione Toscana, grazie ai suoi servizi informativi online. Siamo stati i primi ad avere il sistema che offriva a tutti i cittadini in tempo reale la possibilità di vedere quale fosse il livello delle vaccinazioni, e ora siamo oltre le 210.000 dosi di vaccino somministrate.

Siamo stati i primi a offrire un sistema programmato di accesso ai punti dove somministrare il vaccino, e devo dire che non abbiamo mai visto, una fila per l'accesso, a differenza di altre regioni". (ANSA).