Conference League: Del Cerro Grande arbitra Fiorentina-West Ham

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Sara' lo spagnolo Carlos del Cerro Grande l'arbitro della finale di Conference League Fiorentina-West Ham, in programma a Praga il 7 giugno. Del Cerro Grande, 47 anni, è arbitro internazionale dal 2013 e dirigerà la sua prima finale di una competizione Uefa per club. In questa stagione, ha arbitrato cinque partite di Champions, tra cui Inter-Benfica, e una di Conference.

Del Cerro sarà assistito dai connazionali Pau Cebrian Debis e Guadalupe Porras Ayuso, mentre l'assistente di riserva sarà Diego Barbero Sevilla. Anche il quarto uomo, Jesus Gil Manzano, è spagnolo. Il Var è stato assegnato a Juan Martinez Munuera (Spagna), assistito da Alejandro Jose Hernandez Hernandez (Spagna) e Thiago Bruno Lopes Martin (Portogallo). (ANSA).