Prorogata a domani allerta meteo gialla per Romagna Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 18 MAG - Prorogata fino alla mezzanotte di venerdì 19 maggio l'allerta meteo gialla per la Romagna toscana da parte della Protezione civile regionale a causa del maltempo e delle previsioni di bassa pressione che provoca una instabilità sul Centro Italia. Tra domani, venerdì 19 maggio, e dopodomani, sabato 20, è inoltre previsto un nuovo centro di bassa pressione sul Canale di Sicilia e sul Tirreno meridionale, che porterà un tempo molto instabile al sud Italia e un generale peggioramento anche sul resto della penisola.

In Toscana inoltre per oggi pomeriggio sono attesi piogge e rovesci sparsi sulla provincia di Grosseto e sulla parte meridionale della provincia di Livorno. Piogge sparse, deboli o moderate, sono attese dalla tarda sera e per la giornata di domani, venerdì 19, soprattutto sulle zone costiere e appenniniche, in particolare sui versanti emiliano-romagnoli.

Cumulati medi sono previsti sulle aree appenniniche esposte ad est (Romagna Toscana e Valle del Reno), sulla costa settentrionale e sull'Arcipelago. Possibili temporali sul Grossetano e l'Arcipelago, mentre il vento arriverà soprattutto da nord est, con occasionali raffiche fino a 30-40 km/h nelle pianure sottovento all'Appennino. (ANSA).