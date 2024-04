Tamponamento tra Tir sulla Fi-Pi-Li, 2 feriti vicino a Lavoria

Due camionisti feriti stamani in un tamponamento tra Tir sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, all'altezza di Lavoria (Pisa) in direzione del capoluogo toscano. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco per liberare il conducente di uno dei due mezzi pesanti rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo è stato trasferito all'ospedale di Pisa in codice rosso ma non corre pericolo di vita. Più lievi le lesioni riportate dall'altro ferito medicato al pronto soccorso dell'ospedale di Pontedera (Pisa).

La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia stradale che ha anche regolato il traffico. Attualmente si procede solo sulla corsia di sorpasso anche se il traffico è regolare in attesa di rimuovere completamente i mezzi coinvolti e ripristinare le condizioni di sicurezza in tutta la sede stradale. Per liberare il conducente ferito più gravemente i vigili del fuoco hanno utilizzato apposite attrezzature prima di affidarlo alle cure del 118. Sul posto è intervenuta anche l'autogru proveniente dalla sede centrale di Pisa per rimuovere i due Tir e la squadra del global service Avr per la bonifica dell'area dai detriti.



