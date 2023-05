Comunali: in Toscana centrodestra sfila due comuni 'rossi'

(ANSA) - FIRENZE, 15 MAG - Nella tornata elettorale delle amministrative in Toscana, che ha portato al voto 22 Comuni, di cui tre capoluoghi, il centrodestra riesce a 'strappare' due territori storici al centrosinistra che, dal canto suo, conferma invece due sindaci uscenti e si riprende Magliano in Toscana (Grosseto) dopo un legislatura a guida opposta.

I passaggi di testimone più rilevanti, tra i piccolo comuni al voto, si sono registrati a Laterina Pergine Valdarno (Arezzo) dove il nuovo sindaco Jacopo Tassini sostenuto dalla lista civica 'Rinascita' in area centrodestra ha battuto il candidato della civica di centrosinistra Michele Gragnoli, portando così il comune di cui fa parte Laterina, paese dell'ex ministro e parlamentare di Iv Maria Elena Boschi, a svoltare a destra per la prima volta. Stesso copione a Poggio a Caiano (Prato) dove la vittoria di Riccardo Palandri, sostenuto dal centrodestra, ha interrotto il governo da parte del centrosinistra che proseguiva da decenni. Dall'altra parte, il centrosinistra si riprende Magliano in Toscana (Grosseto) con la vittoria di Gabriele Fusini.

Per il centrosinistra arrivano anche alcune conferme: Tommaso Triberti resta sindaco di Marradi (Firenze) per il terzo mandato, mentre Nicola Tesi è confermato primo cittadino di Ponte Buggianese (Pistoia) per il secondo mandato. A Impruneta (Firenze) è eletto sindaco Riccardo Lazzerini con una lista sostenuta, tra gli altri, da Pd e M5s e conferma la guida da parte del centrosinistra. Conferme anche nel centrodestra con Mario Francesconi, sostenuto dalla lista civica 'Futuro per Capolona' che resta sindaco di Capolona (Arezzo) per il secondo mandato, mentre Tullio Tenci è il nuovo sindaco di Castell'Azzara (Grosseto) dove torna un sindaco eletto dopo un anno di commissariamento. Il centrodestra posiziona un'altra bandierina anche sul comune di Monte Argentario (Grosseto) dove Arturo Cerulli, sostenuto dalla lista civica di centrodestra 'Civico 23' torna in carica dopo che ha già ricoperto due mandati in passato (dal 2010 al 2018). (ANSA).