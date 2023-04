Incidente in motorino all'Argentario, muore giovane

(ANSA) - GROSSETO, 09 APR - Un giovane è morto in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa, intorno alle 4.40, nel territorio del comune di Monte Argentario (Grosseto), lungo la strada provinciale tra Terrarossa e Porto Ercole. Da quanto appreso la vittima viaggiava su un motorino insieme a un 22enne che è stato portato in codice 1 all'ospedale di Orbetello. Sul posto, con i sanitari inviati dal 118, intervenuti i carabinieri. Da chiarire a dinamica dell'incidente in seguito al quale i due giovani sul motorino sono caduti a terra. (ANSA).