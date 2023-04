Zanetti "con big sempre dura, Empoli darà continuità"

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 06 APR - "Affrontare il Milan dà le stesse insidie di sempre, al di là del fatto che arriva da una partita straordinaria col Napoli. Incontrare le grandi squadre per noi è sempre difficile. E' superfluo elencare le armi che ha questa squadra, è di altissimo livello italiano ma anche europeo. La cosa più importante sarà dare continuità a quello che dobbiamo fare noi". Così l'allenatore dell'Empoli Paolo Zanetti sulla partita di domani sera a San Siro.

"Noi veniamo da una partita altrettanto importante, la gara che dovevamo vincere e ci siamo riusciti - ha aggiunto -. Ora come obiettivo abbiamo il mantenimento della grande attenzione che abbiamo trovato nell'ultima partita al di là dell'avversario. Non so se il Milan avrà la testa alla Champions League. Il Milan ha una rosa talmente ampia e livellata che se farà cambi o no a noi cambierà poco. Non credo ci sia un vantaggio sul fatto che il Milan possa giocare in settimana.

Queste grandi squadre sono abituate a giocare tante partite, mentalmente per loro tutte le partite e tutte le competizioni sono importanti". Sulle condizioni del gruppo empolese "Grassi sta un po' meglio. Sta rincorrendo la forma migliore, poi se giocherà o no si vedrà. Anche Haas sta meglio - prosegue Zanetti -, sta iniziando a mettere minuti. Anche noi abbiamo le nostre risorse, domani ci saranno delle valutazioni da fare sullo stato di forma. Va detto che giocare lunedì e il venerdì non è il massimo. Ci adattiamo però è normale che le 48 ore successive alla partita le abbiamo usate di scarico, la partita è stata preparata oggi".

"Le possibilità di ripeterci a San Siro sono le stesse che avevamo contro l'Inter, cioè poche, perchè questa è la verità.

Poi c'è il campo dove abbiamo già dimostrato a noi stessi che le imprese si possono fare. Abbiamo già dimostrato a noi stessi che se siamo quelli che sappiamo essere possiamo mettere in difficoltà chiunque. Soprattutto l'unico modo per fare delle imprese è di crederci veramente, di credere di potercela fare.

Bisogna essere onesti ma incontreranno un Empoli che ci crede veramente e che vuole dare continuità al lavoro che sta facendo". (ANSA).