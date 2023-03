Uomo trovato morto in strada a Livorno, accertamenti

(ANSA) - LIVORNO, 26 MAR - Un 35enne di origine peruviana è stato trovato morto sotto la galleria del palazzo Grande in pieno centro a Livorno. A dare l'allarme questa mattina alcuni passanti che hanno notato il corpo dell'uomo riverso sulle scale di un ex cinema. Quando il medico del 118 è arrivato sul posto non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

È intervenuta poi la polizia, con il medico legale, che ha avviato gli accertamenti del caso per stabilire le cause del decesso. Da un primo esame del cadavere non sarebbero stati rilevati segni di violenza: il decesso potrebbe quindi essere stato provocato da un malore (ANSA).