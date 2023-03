Porte aperte in 32 dimore museo della Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 26 MAR - Sono 32 le dimore museo della Toscana che prendono parte alla seconda edizione delle Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri, promosse in tutta Italia nel fine settimana dell'1 e 2 aprile dall'associazione nazionale Case della memoria. Quest'anno, a simbolica chiusura dell'anno del centenario della nascita di Ugo Tognazzi (1922-1990) l'iniziativa vede come ambasciatore d'eccezione Gianmarco Tognazzi che coordina la Casa della memoria dedicata al grande attore, Casa Vecchia a Velletri. Obbiettivo dell'associazione è quello di celebrare questi luoghi e valorizzare la memoria del passato. In Italia sono oltre 100 le case museo italiane che apriranno le porte.

In Toscana aderiscono all'iniziativa a Firenze lo Studio di Piero Bargellini, la Fondazione Casa Buonarroti, Casa Guidi - Casa della memoria di Elizabeth Barrett e Robert Browning (evento il 3 aprile), la Villa Il Tondo dei Cipressi di Giovanni Spadolini, il Cimitero evangelico agli Allori e il Cimitero degli Inglesi (evento il 3 aprile). In provincia di Firenze il Museo Casa di Giovanni Boccaccio a Certaldo Alto, Museo Casa Busoni di Empoli, Museo Casa Enrico Caruso di Lastra a Signa, Museo Primo Conti di Fiesole, la Casa natale di Leonardo da Vinci ad Anchiano (Vinci), la Fondazione Montanelli Bassi di Fucecchio, Villa Pozzolini di Bivigliano a Vaglia, Villa Tinti Fabiani a Petrazzi (Castelfiorentino). Ad Arezzo aprirà la Casa Museo dell'antiquariato Ivan Bruschi e, in provincia, il Museo casa natale di Michelangelo Buonarroti a Caprese Michelangelo e il Museo Venturino Venturi di Loro Ciuffenna. A Lucca, il Puccini Museum - Casa natale e in provincia, la Casa Natale Giosue Carducci a Valdicastello, Casa Fosco Maraini in località Pasquiglìora a Molazzana e la Casa Museo Giovanni Pascoli a Castelvecchio Pascoli. Prato è presente con la Casa Museo Francesco Datini e la Casa Museo "Leonetto Tintori" (in località Figline); in provincia, il Museo della Badia di Vaiano - Casa Agnolo Firenzuola e il Museo Villa del Mulinaccio - Casa Filippo Sassetti entrambe a Vaiano, la Casa Studio Quinto Martini a Seano (Carmignano). (ANSA).