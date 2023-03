Muore motociclista in scontro a Cecina, automobilista fugge

(ANSA) - CECINA (LIVORNO), 22 MAR - Ricerche in corso nel Livornese per trovare il conducente di un'auto che si è allontanato dopo uno scontro frontale della sua vettura contro un mezzo a due ruote. Il motociclista è morto. L'incidente c'è stato nel pomeriggio a San Pietro in Palazzi, vicino a Cecina (Livorno), in via Po. La vittima aveva 66 anni ed era originaria di Piombino. Sul posto è intervenuta una ambulanza medicalizzata del 118 ma al medico non è rimasto che constatare il decesso.

Invece la polizia municipale, oltre ai rilievi, ha dovuto avviare indagini per rintracciare l'automobilista che dopo l'impatto della sua vettura contro la moto se ne è andato, anziché prestare soccorso. Note di ricerca sono state passate anche alle altre forze dell'ordine. (ANSA).