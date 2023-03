Paralimpici: Scherma; Bebe Vio vince in Coppa del mondo a Pisa

(ANSA) - PISA, 17 MAR - Percorso netto nelle gare di Coppa del mondo di scherma paralimpica, in corso a Pisa presso gli impianti sportivi del Cus, per Bebe Vio che nella finale del fioretto si è sbarazzata facilmente della rivale cinese Rong Xiao, superandola con il punteggio di 15-6.

La campionessa azzurra era entrata in gara agli ottavi di finale dove ha superato senza sforzi la polacca Patrycja Hazera (15-2), per poi imporsi nettamente ai quarti sulla giapponese Anri Sakurai (15-5). Dominio assoluto di Vio anche nella semifinale dove ha sconfitto la thailandese Saysunee Ragowska (15-3). (ANSA).