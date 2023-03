Pallone d'Oro del Sudamerica all'ex viola Pedro

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Pedro Guilherme, ex oggetto misterioso della Fiorentina e capocannoniere dell'ultima Coppa Libertadores con la maglia del Flamengo, è il vincitore del premio di miglior calciatore del Sudamerica ('Rey de America') per il 2022, assegnato ogni anno dal quotidiano uruguayano 'El Pais'. In pratica si tratta del Pallone d'oro del Sudamerica, premio al quale possono aspirare soltanto coloro che militano in club della zona Conmebol, o ne facevano parte fino al 31 dicembre dell'anno scorso. Il premio per il 2022 è stato assegnato assegnato adesso, e non alla fine di ogni anno solare come avviene di solito, perché per dare il via alle votazioni si è attesa la conclusione del Mondiale in Qatar.

Pedro ha ottenuto 68 voti su 218, superando il compagno di squadra nel Flamengo Giorgian de Arrascaeta (uruguayano), per sole quattro preferenze. Terzo il vincitore dell'anno scorso Julian Alvarez, che ha preceduto l'ex interista Gabigol, anche lui del Flamengo e vincitore del 'Rey de America' nel 2019.

Pedro è stato capocannoniere, con 12 gol, della Coppa Libertadores 2022, vinta dal Flamengo battendo in finale i connazionali dell'Athletico Paranaense. 33 è stato invece il totale dei suoi gol nella stagione di club. Con la nazionale brasiliana ha preso parte al Mondiale in Qatar. (ANSA).