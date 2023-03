Mattarella a Firenze per Conferenza Camere di Commercio

(ANSA) - FIRENZE, 15 MAR - Si terrà a Firenze, il 24 e 25 marzo, la prima Conferenza nazionale delle Camere di commercio.

'Progettare il domani con coraggio', il titolo dell'evento che si aprirà, il 24 marzo alla presenza, spiegano gli organizzatori, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Obiettivo della Conferenza, ospitata nell'auditorium della Camera di commercio di Firenze, "definire il contributo che il sistema camerale può portare nell'ambito dell'attuazione delle politiche governative e del Pnrr".

Tra gli interventi all'evento, oltre a quello del presidente di Unioncamere Andrea Prete e del segretario generale Giuseppe Tripoli, previsti, fra gli altri, quello del commissario europeo per gli Affari economici Paolo Gentiloni, dei ministri delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, e della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, e del sottosegretario all'Economia Lucia Albano. Parleranno, oltre al presidente della Camera di commercio di Firenze Leonardo Bassilichi, e alle autorità locali, anche i presidenti di associazioni imprenditoriali come Carlo Bonomi (Confindustria) e Carlo Sangalli (Confcommercio), Massimiliano Giansanti (Confagricoltura), Marco Granelli (Confartigianato), Ettore Prandini (Coldiretti), Francesco Profumo (Acri), Patrizia De Luise (Confesercenti). Presenti fra gli altri anche il presidente del Censis Giuseppe De Rita e l'amministratore delegato della Sace Alessandra Ricci. (ANSA).