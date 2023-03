A fuoco magazzino cartiera in piana Lucca, alta colonna fumo

(ANSA) - PORCARI (LUCCA), 12 MAR - Un grosso incendio è scoppiato alla cartiera Essity di Porcari (Lucca), nella piana di Lucca. Lo rende noto il sindaco Leonardo Fornaciari, che sta seguendo le operazioni, spiegando che "le fiamme hanno attaccato il magazzino del prodotto finito. Sul posto sette autobotti con relativi equipaggi dei vigili del fuoco". Una colonna di di fumo si è alzata dallo stabilimento ed è visibile a chilometri di distanza.

Il sindaco, via Facebook, invita a "non venire a vedere l'incendio perché i mezzi dei vigili del fuoco stanno avendo difficoltà a transitare per entrare nello stabilimento", e a "tenere porte e finestre chiuse e non fare attività all'aperto". Il primo cittadino ha anche emanato un'ordinanza che stabilisce per domani la chiusura di tutte le scuole a Porcari. Sul posto anche i carabinieri. Al momento non si registrano feriti. (ANSA).