Nardella,incontro Schlein-Bonaccini positivo,allargare il Pd

(ANSA) - FIRENZE, 04 MAR - "Giudico molto positivo l'incontro tra Schlein e Bonaccini di ieri e la disponibilità di entrambi a lavorare insieme perché così fa una grande organizzazione politica. Con Schlein il Pd può prendere voti nuovi a sinistra o riprendere voti persi a sinistra, così come può prendere voti persi nella parte più moderata. Dobbiamo allargarci e non restringerci. C'è poi il tema di non far disperdere i riformisti, il Pd è nato 15 anni per tener insieme radicali e riformisti: dobbiamo tenere insieme i riformisti dentro il Pd e sono convinto che Schlein abbia questa sensibilità e consapevolezza". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, intervenendo a 'Sabato anch'io' su Rai Radio 1.

Sulla possibilità di diventare presidente del Pd Nardella ha ribadito di "non chiedere niente. Io devo soltanto dare al mio partito, perché il mio partito mi ha dato tanto. Oggi se sono sindaco è grazie al Pd. Devo restituire ciò che mi viene richiesto". (ANSA).