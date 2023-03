La lotta delle donne negli scatti di Tano D'Amico a Carrara

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 03 MAR - Con il titolo 'La lotta delle donne', il museo Carmi di Carrara propone la mostra fotografica di Tano D'Amico dedicata alle battaglie femminili dagli anni '70 fino ai primi anni duemila. Dal 4 marzo al 25 giugno, 50 scatti in bianco e nero e un'installazione multimediale racconteranno la lotta delle donne attraverso più generazioni: sorelle e madri, figlie e nipoti con desideri e sorrisi, dolori e sconfitte. L'esposizione è organizzata dal Comune e curata dalla associazione Archivi della Resistenza - Circolo Edoardo Bassignani di Fosdinovo.

D'Amico, ricorda il museo, è uno dei più apprezzati fotografi italiani e tra i suoi molti lavori quello sugli anni della contestazione è forse il più celebre, tanto da essere considerato da molti come una parte imprescindibile dell'immaginario politico e sociale degli anni Settanta. Si tratta di un genere di fotografia non tanto di denuncia, quanto di partecipazione, rispetto e amore nei confronti di chi prova a cambiare il mondo.

"Con questa importante mostra di Tano D'Amico, archivi della Resistenza ritorna, dopo gli anni del Covid, al lavoro di cura e promozione delle mostre fotografiche - dice Simona Mussini di Archivi della Resistenza - con una particolare attenzione alla documentazione sociale, alle tematiche civili e alla lotta per i diritti". Per l'assessore alla Cultura di Carrara, Gea Dazzi, "nelle foto di Tano D'Amico ogni donna può riconoscere la propria personale rivendicazione. C'è un sonoro che si percepisce ed è la voce forte di chi voce non ha. È per questo che ho scelto per la locandina una foto in cui si passa il testimone, si dà voce alle donne di domani. Un messaggio dunque di fiducia e di speranza". (ANSA).