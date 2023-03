Xavier Rudd aprirà il Pistoia blues festival

(ANSA) - PISTOIA, 02 MAR - Il polistrumentista australiano Xavier Rudd aprirà il 5 luglio la 42/a edizione del Pistoia blues festival. Tra gli altri ospiti annunciati oggi della rassegna la rock band, guidata da Andrew Stockdale, dei Wolfmother il 9 luglio con special guest la band americana dei Dirty Honey.

Il concerto a Pistoia di Xavier Rudd sarà la prima delle due tappe italiane estive del tour dedicato al suo nuovo album Jan Juc Moon. I Wolfmother di Andrew Stockdale si aggiungono, invece, come co-headliner alla già annunciata Ana Popovic (9 luglio). In attesa dell'uscita del nuovo album "Rock Out" la band ha annunciato il tour mondiale per promuovere il sesto album in studio. Nel cast del festival ci sono anche (per adesso) Steve Hackett (7 luglio) e i Baustelle (8 luglio).

(ANSA).