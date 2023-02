Per Mps rosso di 205 milioni ma il trimestre batte le attese

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - Mps ha chiuso l'esercizio 2022 con una perdita di 205 milioni di euro, a fronte dell'utile di 310 milioni registrato nel 2021. I conti, si legge in una nota, sono stati appesantiti da 925 milioni di costi di ristrutturazione legati al piano di esodi incentivati, al netto dei quali l'esercizio si sarebbe chiuso con un utile di 720 milioni. Il quarto trimestre ha registrato profitti per 156 milioni, più del doppio dei 75 milioni attesi dagli analisti, "a conferma - spiega Mps - della raggiunta capacità della banca di generare redditività sostenibile".

Il risultato, che sconta anche 180 milioni di contributi al Fitd e al Fondo di risoluzione unico, ha invece beneficiato per 425 milioni della rivalutazione delle attività fiscali differite (dta), alla luce del miglioramento delle prospettive reddituali della banca.

Nel 2022 Mps ha registrato ricavi per 3.088 milioni, in crescita del 3,6% sul 2021, grazie al balzo del 26% del margine di interesse, spinto dal rialzo dei tassi, che ha compensato il calo delle commissioni (-8%), penalizzate dalla volatilità dei mercati. Gli oneri operativi sono scesi a 2.099 milioni (-2,3%), permettendo al risultato operativo lordo di salire da 874 a 989 milioni (+13,2%), con un contributo dell'ultimo trimestre di 333 milioni, in crescita di oltre il 60% sia rispetto al trimestre precedente che rispetto al quarto trimestre del 2021. Risultano invece in aumento le perdite su crediti, salite dai 250 del 2021 a 417 milioni, per effetto del venir meno di 130 milioni di riprese di valore del 2021.

Il Cet 1 ratio fully loaded, principale indicatore di solidità patrimoniale, è salito dall'11% al 15,6%, grazie non solo "all'aumento di capitale" da 2,5 miliardi ma anche "alla riduzione di rwa (asset ponderati per il rischio, ndr) e all'utile generato" dalla banca. I crediti deteriorati si sono ridotti del 20% a 3,3 miliardi di euro, con un'incidenza di quelli netti scesa dal 2,6 al 2,2%. (ANSA).