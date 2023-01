Nasce Toscana Strade, 14 mln dal pedaggio ai Tir in Fi-Pi-Li

(ANSA) - FIRENZE, 14 GEN - Sarà costituita nel corso del 2023 'Toscana Strade', la società in house della Regione Toscana che gestirà, in primo luogo, la superstrada Firenze-Pisa-Livorno e in futuro potrebbe estendersi anche ad altre arterie regionali.

Confermata l'ipotesi di introdurre un pedaggio per i tir da cui la nuova società di gestione, secondo le stime, potrebbe incassare circa 14 milioni di euro. Lo ha annunciato il presidente della Toscana Eugenio Giani, insieme all'assessore Stefano Baccelli. Quindi nel 2023 è prevista la creazione della società Toscana Strade e nel 2024 l'introduzione del pedaggio per i tir. "Partiamo - ha detto Giani - abbiamo ricevuto lo studio da Kpmg e quindi possiamo produrre al Consiglio regionale la base per il nuovo statuto, il cronoprogramma e l'iter di realizzazione della società Toscana Strade per avviare la fase operativa".

"La società - ha aggiunto Giani - nasce anche in collaborazione e in sinergia con Autostrade, perché Toscana Strade vuole diventare un po' questo, la società autostrade della Toscana". Giani ha spiegato che la società "nel primo periodo si concentrerà sulla Fi-Pi-Li, grazie a risorse interne, ipotizziamo il pedaggio per i tir, ma grazie anche finanziamenti della Regione, con un contratto di servizio, e finanziamenti nazionali. In modo da mettere insieme una società Toscana Strade che si preoccupi non solo di manutenere bene la strada, ma anche programmare nuovi investimenti e nuove progettazioni per rendere progressivamente più sicura la Fi-Pi-Li con le corsie di sicurezza e in alcuni tratti realizzare anche una terza corsia, penso ad esempio, a quel tratto che va dall'intreccio all'autostrada da Firenze Scandicci fino a Lastra a Signa oppure il tratto da Pontedera al bivio tra Pisa e Livorno dove in estate si creano le maggiori file". Giani ha precisato che il pedaggio sulla Fi-Pi-Li sarà pari a circa il 70% di quello che si paga attualmente sull'autostrada Firenze-Mare. (ANSA).