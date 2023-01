Capodanno, torna tradizionale tuffo in Arno per Eugenio Giani

(ANSA) - FIRENZE, 01 GEN - Dopo due anni di stop forzato dovuto all'emergenza Covid-19, torna per il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani il tradizionale tuffo di Capodanno in Arno a Firenze, insieme ai canottieri fiorentini, per salutare il nuovo anno. E' il primo in veste di governatore.

Il tuffo è stato salutato dagli applausi dei canottieri ma anche dei fiorentini e dei turisti che hanno assistito. Tuffo in Arno, dalla piattaforma della Canottieri Firenze, tra il Ponte Vecchio e il Ponte alle Grazie, anche per il presidente del Consiglio comunale Luca Milani. "Oggi vediamo le strade piene di turisti e che questo sia di buon auspicio per quello che è il 2023 che ci aspetta con tante cose da fare - ha detto Giani -.

Innanzitutto la crescita, lo sviluppo... La guerra in Ucraina ha abbassato i livelli di competitività perchè ha alzato i livelli del gas? Questo sarà l'anno in cui proprio la Toscana darà il suo contributo a tutta Italia mettendo il rigassificatore a Piombino (Livorno) e contemporaneamente l'Arno significa ambiente, il tuffo significa l'auspicio per un ambiente più pulito e vivibile, significa sport, perchè lo sport è fondamentale nella vita di ciascuna persona e quindi auguri alla Toscana e a tutta Italia che si specchia nell'Arno d'argento della nostra Firenze, diceva Riccardo Marasco". Quest'anno l'uscita del primo giorno dell'anno della Società Canottieri Firenze per la prima volta è stata dedicata a qualcuno, ossia al mondo femminile. (ANSA).